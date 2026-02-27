BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
27.02.2026 08:32:00
Streik: Drohendes Verkehrschaos beim BVB-Topspiel gegen Bayern
Streiks im Nahverkehr, weitere Veranstaltungen und eine gesperrte Autobahn: Fußballfans müssen beim Topspiel zwischen dem BVB und Bayern mit erheblichen Verkehrsproblemen rechnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
