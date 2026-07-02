D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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02.07.2026 16:28:00
Streik: Ver.di ruft zu bundesweitem Ausstand im Handel auf
Beschäftigte im Handel kämpfen für höhere Löhne. Die Gewerkschaft Ver.di ruft deshalb für Freitag zu einem erneuten Ausstand auf. Geschlossen werden Geschäfte dabei wohl nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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