Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausstand geht weiter 16.04.2026 07:53:00

Streik bei Lufthansa sorgt erneut für Ausfälle am BER

Streik bei Lufthansa sorgt erneut für Ausfälle am BER

Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch heute zu Ausfällen am Hauptstadtflughafen BER.

Rund 20 Starts und ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Außerdem fallen demnach rund die Hälfte der Verbindungen der Lufthansa-Tochter Eurowings aus.

Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und der Tochter Cityline für Donnerstag und Freitag angekündigt. Der Ferienflieger Eurowings soll zudem heute bestreikt werden. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Zudem hat die Gewerkschaft Ufo für Mittwoch und heute rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Ausstand aufgerufen.

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie tiefrot: Zahlreiche Flugausfälle durch Streiks

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
15.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
27.03.26 Lufthansa Buy UBS AG
20.03.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,86 0,23% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht krädtig an
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen