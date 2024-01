Streik der Piloten bei Lufthansa-Tochter Discover am Freitag

Frankfurt (Reuters) - Die Piloten des Ferienfliegers Discover Airlines sind für Freitag zu einem eintägigen Streik aufgerufen.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte an, die Arbeit werde bei der Lufthansa-Tochter von Freitag 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr niedergelegt. Das betreffe die Abflüge von deutschen Flughäfen, hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Tarifinformation an die Mitglieder.

Die Airline kritisierte den zweiten Streikaufruf innerhalb weniger Wochen. "Wir gehen aktuell von weitreichenden Auswirkungen des Streiks auf unseren Flugbetrieb und unsere Gäste aus." Discover bietet mit einer Flotte von 24 Flugzeugen von Frankfurt und München aus Langstreckenflüge und Flüge in Europa an.

Die Gewerkschaft hatte die Verhandlungen über den erstmaligen Abschluss von Tarifverträgen im Januar für gescheitert erklärt. In einer Urabstimmung sprachen sich in dieser Woche knapp 96 Prozent der Mitglieder für einen Streik aus. Das Unternehmen erklärte, es habe weitere Gesprächsangebote an die Tarifkommission der VC gegeben, zuletzt an diesem Mittwoch. Das habe die Gewerkschaft kategorisch abgelehnt. Die Vergütungen der rund 400 Cockpit-Beschäftigten will Discover demnächst unabhängig vom Tarifstreit anheben. "Eine Lösung kann nur am Verhandlungstisch gefunden werden", forderte der Arbeitgeber.

Geplant waren laut Disover 20 Flüge von Frankfurt und zehn von München, die für die Lufthansa abgewickelt werden sollen. Es werde ein Ersatzflugplan erarbeitet, um die Zahl der streikbedingten Flugstreichungen zu begrenzen, erklärte die Airline.

(Bericht von Ilona Wissenbach; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)