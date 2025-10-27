Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
27.10.2025 05:19:00
Streik geht weiter: Boeing-Belegschaft lehnt viertes Tarifangebot ab
Seit August streikt in mehreren US-Werken des Flugzeugbauers Boeing die Belegschaft für den Bau von Kampfjets. Auch ein viertes Angebot des Arbeitgebers lehnen die Mitarbeiter ab. Der Konzern sucht bereits Ersatzkräfte auf dem Arbeitsmarkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
