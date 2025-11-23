Streik in Belgien: Auch Flug- und Zugverkehr betroffen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zug- und Flugausfälle, Schulen dicht, Müllabfuhr kommt nicht: Streiks an drei Tagen dürften ab Montag in Belgien den Verkehr und öffentlichen Raum erheblich beeinträchtigen. Die belgischen Gewerkschaften sagen damit der Mitte-Rechts-Koalitionsregierung den Kampf gegen ihre angekündigten Sparmaßnahmen an.

Die belgische Staatsbahn SNCB hat ihren Fahrplan bereits zum Sonntagabend reduziert. Am Montag soll voraussichtlich nur jeder zweite Zug verkehren, hieß es. Besonders stark betroffen bis Mittwoch werden laut der Nachrichtenagentur Belga die Züge im geschäftigen Berufsverkehr sein.

Am Dienstag sollen auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Streik treten - also die Angestellten in Schulen, Kindertagesstätten, Post, Müllabfuhr, Gesundheitswesen und öffentlichem Nahverkehr.

Ihren Höhepunkt dürften die Beeinträchtigungen am Mittwoch erreichen: Dann wollen sich auch Gewerkschaften im privaten Sektor dem Streik anschließen.

Brüssel muss sparen - aber wo?

An den beiden größten Airports Belgiens in Brüssel und Charleroi sollen am Mittwoch keine Flüge starten, wie die Flughäfen mitteilten. Auf ankommende Flüge sollten sich demnach die Streiks des Sicherheits- und Bodenpersonals voraussichtlich ebenfalls auswirken.

Die belgische Regierung hat weitreichende Sparmaßnahmen angekündigt, um 10 Milliarden Euro bis 2030 einzusparen. Belgien, eines der am höchsten verschuldeten EU-Länder, muss massiv sparen, um die Schulden- und Defizitregeln der Europäischen Union zu erfüllen.

Gleichzeitig ist Belgien im Rahmen der NATO-Pläne verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu erhöhen. Die Regierung steht zunehmend unter Druck von Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Im Oktober demonstrierten rund 100.000 Menschen in Brüssel gegen die geplanten Sparmaßnahmen./dpu/DP/zb