Streik in einer für Weltmarkt wichtigen australischen LNG-Anlage wird beendet

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Streik in einer für den Weltmarkt sehr wichtigen Flüssiggasanlage in Australien wird beendet. Der Gewerkschaftsverbund Offshore Alliance werde nun mit dem Ölkonzern Chevron an einer endgültigen Einigung arbeiten und die Gewerkschaftsmitglieder würden ihren Arbeitskampf bald herunterfahren, sagte ein Gewerkschaftsvertreter in der Nacht zum Freitag. Die Einigung beziehe sich unter anderem auf die Bezahlung und die Arbeitsplatzsicherheit. Der Arbeitskampf hatte zuletzt teils für Verwerfungen am Weltmarkt für Flüssiggas (LNG) geführt, die Preise waren gestiegen. So standen die betroffenen australischen Anlagen im vergangenen Jahr für rund sieben Prozent des weltweiten LNG-Angebotes.

Die europäischen Gasspeicher sind derzeit zwar gut gefüllt, dennoch hatte der Streik kurz vor der Heizperiode in Europa für eine gewisse Nervosität gesorgt. Denn Europa ist auf stetige Lieferungen von Flüssiggas angewiesen, da wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine Erdgaslieferungen aus Russland fehlen./mis/stk