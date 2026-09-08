08.09.2026 14:29:38

Streik legt Bahnverkehr in Niederlanden am Mittwoch lahm

DEN HAAG (dpa-AFX) - Ein Streik legt den Bahnverkehr in den Niederlanden an diesem Mittwoch weitestgehend lahm. Wie die Niederländischen Eisenbahnen (NS) mitteilten, sind auch die internationalen Fernzüge unter anderem nach Deutschland betroffen, die von Amsterdam nach Berlin und Frankfurt fahren. Es gibt lediglich einen Pendelverkehr von Amsterdam zum Flughafen Schiphol und zurück.

Von dem ganztägigen Streik betroffen sind auch sämtliche Regionalverbindungen zwischen Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Die Züge kehren jeweils in den deutschen Grenzbahnhöfen um, von dort sind Ersatzbusse bis zum niederländischen Zielbahnhof vorgesehen.

Konkret geht es um den Dreiländerzug von Aachen über Heerlen nach Lüttich, die Verbindung Hamm-Venlo, Düsseldorf-Arnheim, Dortmund/Münster-Enschede und Bielefeld-Osnabrück-Hengelo. Mit dem Streik protestieren die Gewerkschaften gegen geplante Einschnitte in das niederländische Sozialsystem./evs/DP/jha

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