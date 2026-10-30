|
30.10.2026 08:06:38
Streik legt Fährverkehr in Griechenland weitgehend lahm
ATHEN (dpa-AFX) - Wegen eines Streiks der Seeleute ist der Fährverkehr in Griechenland weitgehend zum Erliegen gekommen. Betroffen sind Piräus und sechs weitere wichtige griechische Häfen, berichtete der griechische Rundfunk ERTNews.
Zahlreiche griechische Inseln, die über keinen Flughafen verfügen, bleiben damit für den Tag von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Touristen mussten aus diesem Grund ihre Reisepläne ändern und geplante Ausflüge oder Weiterreisen verschieben.
Die Gewerkschaften der Seeleute fordern unter anderem eine Erhöhung der Löhne um zwölf Prozent, bessere Arbeits- und Sicherheitsbedingungen sowie eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf sieben Stunden. Außerdem verlangen sie, dass sich verpflichtend Ärzte an Bord der Schiffe befinden.
Ferner fordern die Gewerkschaften, Seegebiete, in denen bewaffnete Konflikte stattfinden, als Kriegsgebiete einzustufen. Seeleute sollten nicht in diese Regionen entsandt werden. Zudem müsse der Transport von Kriegsmaterial mit Handelsschiffen eingestellt werden. Der Streik soll am Samstagmorgen enden./tt/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.