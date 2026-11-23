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Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge werden der belgischen Flugsicherung zufolge aufrechterhalten. Reisenden wird empfohlen, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status des Fluges zu informieren.

Großdemonstration in Brüssel

Neben den Fluglotsen legten auch Mitarbeiter der Post und des öffentlichen Nahverkehrs ihre Arbeit nieder. Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Rahmen des Protesttags kam es zu einer Großdemonstration in Brüssel mit 50.000 bis 70.000 Menschen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Bei der wöchentlichen Audienz des Premiers forderte König Philippe De Wever zu weiteren Bemühungen um eine Einigung auf, wie der Palast mitteilte. Er rief demnach die Koalitionspartner dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, um eine länger andauernde politische Krise zu verhindern.

Kritik von Betroffenen

Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden habe und zu großen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führe.

Nach Angaben von Skeyes kam die Streikbeteiligung der Fluglotsen für das Unternehmen überraschend. Obwohl der landesweite Protesttag lange bekannt gewesen sei, hätten die Gewerkschaften keine Hinweise auf eine Beteiligung von Fluglotsen gegeben, teilte eine Sprecherin mit. Erst Samstagfrüh sei eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.

Nach Angaben der Flugsicherung kann schon der Ausfall einer relativ kleinen Zahl von Fluglotsen an wichtigen Positionen gravierende Folgen haben. Grund dafür seien spezielle Qualifikationen und Berechtigungen, die einen kurzfristigen Austausch von Mitarbeitern unmöglich mache. Skeyes forderte vor diesem Hintergrund klare gesetzliche Regelungen für einen Mindestbetrieb bei Streiks und eine verpflichtende Vorankündigung von Arbeitsniederlegungen.

fel/sag/tes

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