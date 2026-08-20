Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Tarifkonflikt
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20.08.2026 14:21:00
Streikbereitschaft der VC-Piloten laut Umfrage ungebrochen - Lufthansa-Aktie schwächer
"Die hohe Streikbereitschaft zeigt die große Geschlossenheit unserer Mitglieder und die breite Unterstützung für den eingeschlagenen tarifpolitischen Kurs", erklärt dazu VC-Vorstandsmitglied Oliver Löwe. Tarifliches Topthema bleibe die betriebliche Altersvorsorge.
Umfassende Schlichtung vereinbart
Die VC hat die Piloten der Lufthansa Kernmarke im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zum Streik aufgerufen. Vor wenigen Tagen gaben beide Seiten bekannt, eine umfassende Schlichtung für Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings vereinbart zu haben. Darüberhinaus soll es eine übergreifende Mediation geben, um Konflikte dauerhaft beizulegen.
Nach weiteren Umfrageergebnissen sieht fast jede und jeder Zweite (47 Prozent) die eigene berufliche Situation verschlechtert. Nur noch 24 Prozent würden den Beruf des Piloten heute weiterempfehlen, während zwei Drittel (66 Prozent) eher davon abraten. Immerhin zwei Drittel der Beschäftigten zeigten sich mit ihrer aktuellen beruflichen Situation grundsätzlich zufrieden.
Die Lufthansa-Aktie verliert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,55 Prozent auf 7,73 Euro.
/ceb/DP/jha
FRANKFURT (dpa-AFX)
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