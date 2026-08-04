Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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04.08.2026 08:49:42
Streiks und Kerosinpreise: Lufthansa beklagt Gewinneinbruch
Der Irankrieg macht Fluglinien weltweit zu schaffen. Doch die Lufthansa leidet nicht nur unter den hohen Kerosinkosten. Vielmehr schlagen auch die Streiktage der Cockpit-Beschäftigten zu Buche.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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