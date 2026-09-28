Anthropic Aktie

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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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28.09.2026 07:58:00

Streit mit dem Pentagon: Anthropic verliert wieder vor Gericht in US-Hauptstadt

Anthropic-Logo auf einem Smartphone, das auf einem Laptop liegt

Der Rechtsstreit über die Einstufung von Anthropic als „Lieferkettenrisiko“ ist weiter nicht abschließend entschieden. Nun setzte sich die US-Regierung durch.

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