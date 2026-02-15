Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
15.02.2026 10:52:00
Streit über KI-Einsatz: Pentagon erwägt Bruch mit Anthropic wegen Nutzungsbedingungen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth möchte keine KI-Modelle nutzen, »die es nicht erlauben, Kriege zu führen«. Das Pentagon droht offenbar, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Anthropic zu beenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!