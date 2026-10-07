Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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07.10.2026 18:13:42
Streit um Flughafengebühren: Ryanair stellt Betrieb in Bremen ein und streicht in Wien Flüge
Ryanair macht Ernst und zieht sich aus Bremen zurück. Auch in Wien streicht die Airline zwölf Strecken und 80 Arbeitsplätze. Konzernchef O'Leary macht Österreichs Regierung schwere Vorwürfe und droht mit weiteren Streichungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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