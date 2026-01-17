Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
17.01.2026 10:52:21
Streit um KI-Firma: Musk fordert 109 Milliarden Dollar von OpenAI
Einst war Elon Musk an der Gründung von OpenAI mitbeteiligt. Doch dann verlässt der Tesla-Chef im Streit das Unternehmen. Jetzt fordert er eine Entschädigung von bis zu 109,4 Milliarden Dollar. Der ChatGPT-Entwickler nennt die Forderung schlicht "unseriös".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!