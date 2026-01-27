Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
27.01.2026 11:48:00
Streit um KI-Klausel: Kommende Netflix-Originals ohne deutschen Ton?
Netflix stößt beim Versuch, sich das Recht einräumen zu lassen, Synchronaufnahmen für KI-Trainingszwecke zu nutzen, auf Widerstand des Sprecherbandes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
