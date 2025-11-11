OpenAI Aktie

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

11.11.2025 12:35:04

Streit um Liedtexte : Gema siegt vor Gericht gegen ChatGPT-Entwickler OpenAI

Das Landgericht München urteilt gegen OpenAI: ChatGPT darf urheberrechtlich geschützte Liedtexte nicht speichern oder ausgeben. Die Gema setzt sich damit in erster Instanz durch. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für die Nutzung von KI haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
