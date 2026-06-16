Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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16.06.2026 10:09:44
Streit um Papiertrinkhalme: Capri-Sun-Chef bezeichnet eigene Petition als "schlecht gemacht"
Seit Jahren kämpft der Hersteller des Trinkpäckchens Capri-Sun für eine Rückkehr des Plastiktrinkhalms. Dafür wollte das Unternehmen mit einer Online-Petition eine Million Unterschriften sammeln - kam aber nur auf weniger als 170.000.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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