Streit um Rentenreform in Frankreich: Regierung trifft Gewerkschafter

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung versucht gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern erneut, eine Lösung im Streit um die Rentenreform zu finden. Dazu kommen Mitglieder der Regierung am Dienstag mit Sozialpartnern zusammen. Es ist das erste Treffen von Regierungsmitgliedern, unter ihnen Arbeitsministerin Muriel Pénicaud und Renten-Staatssekretär Laurent Pietraszewski, mit den Sozialpartnern seit der Feiertagspause über Weihnachten und Neujahr. Ein Treffen Mitte Dezember war ohne Ergebnis geblieben.

Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hatte am Montag deutlich gemacht, dass man offen für die Vorschläge der Gewerkschaften sei. Die Streiks gegen die Rentenpläne der Regierung halten nun bereits seit mehr als einem Monat an. Auch am Dienstag gibt es wieder Störungen im Pariser Nahverkehrsnetz und im landesweiten Bahnverkehr. Abgesehen von den automatischen Metrolinien fahren die Metros in Paris nur zu Stoßzeiten und in deutlich geringerer Taktung als normal. Gewerkschaften haben außerdem Blockaden großer Ölraffinerien angekündigt./nau/DP/he