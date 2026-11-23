BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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23.11.2026 12:01:00
Streit ums Design: Gericht verhindert EU-weiten Verkauf des E-SUV BYD Ti7
Ein Gericht in Den Haag untersagt BYD vorläufig Import, Verkauf und Produktion des SUV Ti7 in der EU. Es sieht Designrechte am Land Rover Defender verletzt.
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