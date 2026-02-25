KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
25.02.2026 07:32:00
Streit zwischen OpenAI und xAI: Elon Musks KI-Firma scheitert vorerst mit Klage
Im Streit mit dem Konkurrenten Open AI hat Elon Musks KI-Firma xAI eine Niederlage erlitten. Eine US-Richterin wies eine Klage wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen ab, lässt aber eine Option offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
