OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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21.11.2026 12:00:00
Strenge Sparwelle bei der OMV - aber 290.000 Dollar für USA-Auftritt
Während der teilstaatliche Konzern massiv spart, leistete sich die Spitze einen US-Auftritt, der rund dreißigmal teurer als in den Vorjahren ausfiel. Intern sorgt das für Kritik; die OMV hält es für "angemessen"Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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