PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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27.08.2026 15:13:00
Strenges Kostenmanagement hebt Porr-Ergebnis zum Halbjahr um fast ein Viertel
Der Baukonzern erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 36,4 Millionen Euro. Trotz leicht rückläufiger Umsätze legten die operativen Ergebnisse deutlich zuWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu PORR AG
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27.08.26
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27.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|PORR Hold
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|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
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|Raiffeisen Centrobank AG
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