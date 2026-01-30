Stria Lithium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stria Lithium äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

