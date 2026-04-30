Stride: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stride hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD erwirtschaftet worden.

Stride hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 629,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 613,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at