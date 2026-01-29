Stride informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stride hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Stride 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent auf 631,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 587,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

