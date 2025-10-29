K12 Incorporated Aktie
WKN DE: A0M900 / ISIN: US48273U1025
|
29.10.2025 19:30:10
Stride Shares Plunge 51% Despite Positive News Of Inclusion In GSV 150 List
(RTTNews) - Stride, Inc. (LRN) shares tumbled 51.36 percent to $74.68, down $78.85 in Wednesday trading, even after being named to the 2026 GSV 150, a list recognizing the top 150 global companies transforming digital learning and workforce development. The company was honored for its innovation and social impact in education.
The stock opened at $85.02 and traded between $73.82 and $86.97, compared with a previous close of $153.53 on the New York Stock Exchange. Trading volume spiked to 14.8 million shares, well above the average of 808,000.
Stride's 52-week range is $73.82 to $171.17.
