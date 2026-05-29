Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
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30.05.2026 01:48:33
Stride Stock Is Down 40% This Past Year. Here's Why One Investor Added $58 Million
Voss Capital disclosed a significant purchase of Stride (NYSE:LRN) in its May 15, 2026, SEC filing, adding 711,726 shares in a transaction estimated at $57.73 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Voss Capital increased its position in Stride (NYSE:LRN) by 711,726 shares during the first quarter. The estimated value of the shares acquired is $57.73 million, based on the average closing price over the quarter. The fund’s total position value in Stride rose by $65.97 million, a figure that includes both trading activity and stock price changes.Stride is a leading provider of technology-driven education solutions. The company leverages proprietary platforms and a broad portfolio of educational offerings to address the needs of K-12 students and adult learners seeking career advancement. Its scale and integration of curriculum, technology, and support services position it as a key player in the evolving education and training sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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