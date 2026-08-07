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07.08.2026 06:31:29
Stride: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Stride hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 636,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 653,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,14 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Stride ein Gewinn pro Aktie von 5,95 USD in den Büchern gestanden.
Stride hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,52 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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