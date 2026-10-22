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22.10.2026 06:31:29
Stride zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Stride hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet.
Stride hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 639,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 620,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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