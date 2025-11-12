Striders informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Striders veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,15 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Striders -8,180 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Striders hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at