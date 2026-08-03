Striders stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Striders hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Striders hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,41 Prozent auf 1,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at