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09.11.2026 06:31:29
Striders stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Striders äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Striders ein EPS von 4,15 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 20,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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