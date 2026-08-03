Strides Arcolab: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Strides Arcolab gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,81 INR je Aktie generiert.

Strides Arcolab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at