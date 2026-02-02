|
02.02.2026 06:31:29
Strides Arcolab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Strides Arcolab hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strides Arcolab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,95 Milliarden INR im Vergleich zu 11,54 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!