Strides Arcolab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Strides Arcolab hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strides Arcolab in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,95 Milliarden INR im Vergleich zu 11,54 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at