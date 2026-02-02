Strike Company,Limited präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Strike Company,Limited hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 44,50 JPY gegenüber 21,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 4,84 Milliarden JPY gegenüber 3,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at