02.11.2026 06:31:29

Strike Company,Limited präsentierte Quartalsergebnisse

Strike Company,Limited hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 64,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Strike Company,Limited hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 123,93 JPY. Im Vorjahr waren 81,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Strike Company,Limited im vergangenen Geschäftsjahr 27,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strike Company,Limited 20,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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