Strikepoint Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Strikepoint Gold präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Strikepoint Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Strikepoint Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at