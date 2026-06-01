Strikepoint Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Strikepoint Gold hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at