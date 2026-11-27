Strikepoint Gold lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at