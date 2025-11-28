Strikewell Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Strikewell Energy hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strikewell Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at