Strikewell Energy legte Quartalsergebnis vor

Strikewell Energy hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strikewell Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Strikewell Energy im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strikewell Energy 0,1 Millionen CAD umsetzen können.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,260 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Strikewell Energy ebenfalls 0,260 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 0,43 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,52 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at