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25.05.2026 06:31:29
Strikewell Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Strikewell Energy hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – ein Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strikewell Energy 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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