String Metaverse: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

String Metaverse hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

String Metaverse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat String Metaverse mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 76,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at