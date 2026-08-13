String Metaverse veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

String Metaverse hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 INR. Im Vorjahresviertel hatte String Metaverse 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 3,92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte String Metaverse 1,99 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at