Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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16.07.2026 01:18:00
Stripe, Advent offer to buy PayPal for more than US$53 billion, sources say
The acquisition would create one of the world’s largest global online payments companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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