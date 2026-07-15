PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 23:15:01

Stripe and Advent Reportedly Bid $60.50 a Share for PayPal. Here's the Real Prize: Venmo.

A trio of companies is reportedly planning to buy one of the original digital payments companies, PayPal (NASDAQ:PYPL), in a deal valued at $53.4 billion, or $60.50 per share, according to Reuters.PayPal stock rose over 17% on July 15.Reuters reported that Stripe and Advent would jointly own PayPal under the proposed deal. CNBC reported that Block is also joining the group, with each planning to contribute $17 billion in equity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PayPal Inc

mehr Nachrichten