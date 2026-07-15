PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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15.07.2026 23:15:01
Stripe and Advent Reportedly Bid $60.50 a Share for PayPal. Here's the Real Prize: Venmo.
A trio of companies is reportedly planning to buy one of the original digital payments companies, PayPal (NASDAQ:PYPL), in a deal valued at $53.4 billion, or $60.50 per share, according to Reuters.PayPal stock rose over 17% on July 15.Reuters reported that Stripe and Advent would jointly own PayPal under the proposed deal. CNBC reported that Block is also joining the group, with each planning to contribute $17 billion in equity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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