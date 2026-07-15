PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
15.07.2026 10:34:00
Stripe and Advent reportedly team up to bid for battered PayPal. Michael Burry says the offer isn’t enough.
PayPal, the struggling payments processor, rallied in premarket trade on Wednesday on a report that rival Stripe is teaming up with private-equity group Advent International on a bid.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.07.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmefantasie treibt Paypal an (dpa-AFX)
|
15.07.26