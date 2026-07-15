eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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15.07.2026 17:59:31
Stripe Proposes $53 Billion PayPal Acquisition: What Do Prediction Markets Say About the Deal?
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